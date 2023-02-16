陸經濟復甦重啟 A股振奮 2類股專家按讚

從農曆春節，大陸旅遊數據較元旦大幅提升，消費力道顯現，經濟動能正明顯上升中，法人表示，未來陸股是否續漲，未來還要再觀察，目前看好長線具備長線趨勢、轉型發展等題材。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，隨大陸政府解除疫管措施，民眾於今年春節出遊意願顯著提升，這次春節期間大陸餐飲、服飾等消費金額明顯增長，此外，民眾亦大量透過OTA平台預定飯店住宿及交通運輸票券，活絡的內需消費現象，預料有利提振市場持有陸股的信心。隨大陸民眾恢復正常社交活動，有利後續終端消費電子產品，如智能手機庫存去化，相關消費電子品牌商回補庫存需求可期。

中信中國50ETF（00752）經理人詹佳峰則表示，大陸解封之後，消費復甦相當強勁，隨民眾消費意願提升，經濟復甦重啟，大陸三大電商巨頭也可望受益增長，而在經濟復甦之路，尤其更看好離岸指數（MSCI China）後續表現，可望優於A股，投資人可開始布局以中國新經濟群為題的ETF，在最壞時期已過時，中長期均有表現動能。

FH中國5G（00877）ETF經理人吳允翔表示，今年來陸港股多頭行情中以5G、科技等相關族群漲幅較大，主要在於預估政策將持續推動新能源領域包含風電、太陽能及儲能領域，搭配汽車電動化智慧化，使今年手機有望重回增長，且消費電子板塊的額外成長來自於穿戴為代表的科技新品，預料5G等相關供應鏈將持續受惠。

在對陸股後市樂觀之餘，第一金中國世紀基金經理人張帆提醒，過去幾年對經濟的實質傷害仍未完全回復，資本存量減少、就業復甦仍需要時間，整體零售業、餐飲業動能要回復到2019年趨勢線上，仍需要相當長的時間。 張帆說，大陸整體內需消費確實呈現復甦趨勢，對於股市表現具備基本面正向的看法，但要留意，去年大陸嚴厲的封城，使得財政赤字嚴重，也將使得今年大陸政府資本投入與貨幣政策的操作空間相對保守，陸股是否延續去年底至今的反彈氣勢，仍要觀察整體消費動能、外部環境等因素的影響性。因此，現階段相對看好具備長線趨勢、轉型發展等題材，包括獨立電廠、風力、太陽能等標的，現階段可分批布局陸股基金並採中長線持有策略。