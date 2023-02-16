資金轉進 台股基金氣盛

美國銀行針對全球基金經理人進行最新調查發現，預期經濟衰退的基金經理人占整體受訪者比率，從去年11月77％高峰，大幅減少至2月的24％，經理人1月已開始將資金轉入新興市場股票。投信法人表示，有別於去年賣台股，今年以來外資已累計買超台股約2,400億元，由於至目前已回補金額相較去年賣超幅度仍偏低，資金行情可望持續並將對台股帶來助力。

統計近一季台股一般型基金表現，凱基開創基金、兆豐國民基金、路博邁台灣5G股票基金、日盛MIT主流基金皆有12％以上的漲幅，表現相對出色，另富蘭克林華美第一富基金、日盛台灣永續成長股息基金、兆豐豐台灣基金、日盛上選基金、安聯台灣智慧基金以及群益葛萊美基金等基金漲幅也都有10％以上。

日盛上選基金研究團隊表示，1月台股上漲1,127點，創20年來新高漲點。台股自農曆年假期之後，持續維持高檔箱型震盪格局，目前整體盤面選股不選市。

凱基開創基金經理人顏克丞指出，目前基本面狀況並無好轉跡象，從經濟數據來看，台灣1月製造業PMI數據下滑到40.4再創低，外銷訂單情形亦無回升情形。隨時序進入電子業淡季，建議操作台股應保持警覺，不宜過度追價，若回檔可留意買進機會。