ESG ETF報酬率勝0050?網5字訣挑賺錢貨

近來很夯的投資關鍵字ESG，到底是什麼？原來是聯合國提出，評估企業能否永續經營的指標，重視環保（Environment）如碳排、社會責任（Social）如回饋社會、公司治理（Governance）如資訊透明等，網友發現3檔ESG ETF中，有2檔報酬率勝過0050，其他網友則表示，「這3個差不多，選費用低的」，也有人擔心說，「這3檔流動性加起來都沒有0050多」。

有網友在PTT股板以「00692 & 00850 與 00923差異性」為題發文表示，有3檔市值型ETF，都有依ESG篩選，想拿來統整比對一下，並跟大家討論看法。

1、富邦公司治理（00692）：

2017年上市，成立至今報酬率100.29%，勝過0050的95.59%。指數強調ESG的G（公司治理），抓上市公司近1年公司治理評鑑結果前20%股票，以及稅後淨利及營收成長率排名加總的前100檔。產業分布：電子64.5%、金融14.4%、傳產21.1%，持股100檔最多，每年7月調整成分股，1年配2次息，7月和11月除息。

2、元大台灣ESG永續（00850）：

2019年上市，成立至今報酬率73.08%，勝過0050的69.84%。追蹤台灣永續指數，剔除無CSR報告者。產業分布：電子61.5%、金融17.5%、傳產21%，持股約80-90檔，另有個股30%限制，所以台積電最高就是30%，每年6月和12月調整成分股，1年配1次息，11月除息。

00923踢掉鋼鐵、水泥、航運，股性大概會相對活潑，市場走多時應會衝一點？

3、群益台灣ESG低碳50（00923）：

未上市（20日開募），網站回測寫年化報酬12.7%，指數是ESG+淘汰高碳排企業，台灣永續評鑑BBB以上，並排除碳密度前20%高的企業。產業分布：電子77%、金融17.5%、傳產5.5%，持股50檔，也有個股30%限制，3月、6月、9月、12月調整成分股，1年配2次息，2月和8月除息，有掛收益平準金。

原PO認為，00923最大差異應是成分股的配重，因為多了碳排放量的篩選，一些鋼鐵、水泥、航運應該都踢掉了，傳產股僅6%不到，股性大概會相對活潑，市場走多時應該會衝一點？碳成本議題有沒有發酵，會是未來走勢關鍵。

從報酬來看，00692、00850近年小勝大盤，三五年也算是不短的區間，雖說過去不保證未來，但就目前看來台股的權值股套上ESG是有加分的，同理00923應該也是有機會超越大盤，除了有ESG再拿掉高碳排股。原PO是正面看待這3檔ETF未來表現。

底下網友意見不同，認同的表示，「身為ESG粉，推這篇，很多人會說ESG不代表賺錢」、「我覺得重點是說，它們是市值型產品」、「瑞典少女概念股」、「00692費用最低」、「我買692我無敵」、「買692就好，別浪費時間」、「我覺得他們都是好產品，但我更看好00923」。

不認同的網友則說，「3-5年真的太短」、「不就買福袋碰運氣」、「長期下來會偏離市場報酬」、「00923=大盤踢掉高碳排股的概念？」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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