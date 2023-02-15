REITs基金 價值面優勢浮現

因美國聯準會（Fed）去年快速升息17碼後，REITs受到市場拋售去年以來跌幅超過25％，但今年1月卻領先全球股市表現大漲近9％，比MSCI全球股市指數漲幅還多（約7％）。法人表示，REITs價值面優勢浮現，今年績效仍可以期待。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，開年以來通膨逐漸趨緩，貨幣政策環境逐漸好轉下，經濟仍維持穩健，即REITs有上調提高租金的潛力，預期今年營運現金流仍可再成長5.8％。總體而言，今年利率若如市場預期將見高走低，REITs在持續調整租金情勢下，將能再次吸引注重收益率之投資資金回流，今年表現將有很大的期待空間。

FH富時不動產ETF經理人許忠成認為，美國通膨見頂回落讓聯準會放緩升息步調，有利REITs與公債殖利率的利差改善。貨幣政策不確定性因素淡化，也進一步使利率波動度下降，進一步提升抵押權型REITs的利差空間。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷分析，REITs去年落後大盤的表現剛好給投資者創造逢低進場機會，今年初REITs平均以低於淨資產價值（NAV）、內在價值18％的價格進行交易。觀察歷史經驗，當REITs的估值顯著低於其淨資產價值時，投資者可藉由布局該類股從中獲利。

預期今年仍是經濟波動劇烈的一年，面對經濟不確定性，上市房地產公司的股票將處於領先大盤的有利形勢。相較於私有房產市場，上市房地產公司股票目前的價格深具吸引力；比起固定收益市場及股票市場而言估值也更加合理。在經濟發生和緩衰退的假設下，預期今年房地產股票可達4％價格增長，相對於普遍下調的公司營收，表現更加亮麗。

今年來績效表現最佳是科技和REITs的多重資產基金，凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷強調，升息紛擾告一段落，REITs走勢則會回到基本面，形成一股有力支撐。加上科技業庫存去化完成，企業獲利下修結束，科技業可望獲得市場評價修復的機會大。科技類股與REITs的多重資產基金即受惠於REITs與科技股的修復行情，較單純配置REITs收息的不動產基金，更有表現成長機會。