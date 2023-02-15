雙電馬力足 卡位長線商機

全球電動車市場快速增長，於2017年剛達到百萬輛規模後，據南韓調查公司SNE Research公布的最新統計顯示，去年全球電動車（EV）與插電式油電混合動力車（PHV）銷量衝破1,000萬台，較2021年增加近61.3％，並預估今年全球EV／PHV銷售量可望接近1,478萬台。

投信法人表示，全球努力實踐淨零碳排的目標下，各國政府紛紛訂下相關政策目標，電動車推動便是其中一環，也令相關產業發展方興未艾，此外，驅動電動車行駛的關鍵的「電力」同樣也是各國政策重點，在提供穩定電力以及能源轉型的目標下，太陽能、風力發電等發展方興未艾，因此由多元電力與電動車所掀起的雙電兆元商機前景可期。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，全球電動車市場持續擴大，各主要國家與區域也制定出明確的發展目標，期望逐漸提升電動車的滲透率以及強化相關建設，就美國而言，制定出2030年前電動車要達新車銷售總量50％的目標，歐盟目標在2025年設置達100萬座充電樁，大陸則目標在2050年前讓電動車達新車銷售總量20％，日本規劃2030年電動車公共充電站目標有15萬座等。

在政策目標的引導下，也持續帶動電動車產業鏈發展，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，而整車組裝、修理與技術服務等也值得關注。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，調研機構統計，受益碳排放考核趨嚴、補貼政策力度持續及傳統車企純電平台新車型大量落地，歐洲電動車銷量增速有望大幅提升，預計2023全年預計歐洲銷量達300萬輛左右，年增率可達20％，成長動能亮眼。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰強調，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業；另外，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲說，人工智慧ChatGPT在今年話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。