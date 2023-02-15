消費助攻 陸股反彈有勁

統計近三個月來，中證內地消費主題指數漲幅超過13％，相對優於上證指數僅逾5％的表現，顯示內需消費市場走勢轉旺。投信法人指出，大陸春節假期期間，各地消費力道加速恢復，居家消費著重的白酒、家電，甚至服務消費均大幅增長，激勵內需股行情走俏。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，過去困境反轉所帶來的基本面和題材估值的修復力道，估計今年經濟周期與企業利潤將見底回穩、宏觀流動性維持穩定，搭配大陸政府換屆完成，對於內需修復信心和穩定經濟的訴求、防疫政策調整等更能落實，預估大陸約有8％的上市公司利潤持續增長，今年將是大陸市場邁入宏觀周期、追求企業盈利復甦的一年。

兆豐中國內需A股基金研究團隊指出，投資策略上，受益於經濟預期改善與政策週期回暖的價值，有助可選消費品與必需消費品、化工等產業釋放彈力也將持續看好；內需產業則建議持續著重於受惠消費力道與消費環境轉佳而受益的白酒族群，這些產業估值尚未完全反應基本面改善的預期，可望有下一波反彈機會。

展望後市，在大陸企業處於歷史盈利周期和基數效應下，評估大致在第一季企業盈利增速將見底後反轉向上，建議趁目前市場築底反彈之際，採取分批布局搶進策略。

先機中國基金投資組合經理車強分析，大陸經濟在去年僅成長3％，顯示過去疫情相關因素對經濟的影響。政府目前已經重申達成GDP成長政策目標的重要性。因此現在刺激內需將是重建大陸經濟的關鍵一步。2021年消費相關產業僅占大陸GDP的38％，在美國消費所占的比例幾乎是其兩倍。雖然兩個國家顯然在各方面都存在差異，但這顯示未來幾年消費帶動經濟成長的潛在規模相當大。尤其值得一提的是，今年就可能會看到這種轉變的啟動。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎建議，後續大陸逐步走出疫情擾動，線下經濟與企業盈利將有望自谷底回升，A股行情仍不看淡，建議個股配置仍以業績增長確定性高的個股為主，以受益於估值修復行情。看好類股為高景氣度的新能源、疫後復甦受惠股、數字經濟類股。