陸股基金噴發 躍資金寵兒

港陸股市因疫情降溫、政策解封及近期的經濟數據轉為樂觀，國際資金更是持續追捧港陸股，陸股基金更是一揮去年陰霾，近三個月平均上漲幅度接近4成。法人認為，大陸股市雖然仍有不確定性存在，但在政策利多及國際資金的利多加持下，陸股、大中華基金今年獲利機會大增。

先機中國基金投資組合經理人車強表示，去年造成港、陸股重挫的新冠疫情已漸行漸遠，今年以來，國際資金的流入，持續推動股市價格的回升，同時，政策的支持將有助於某些行業的復甦，其中，網路業和房地產業顯然是最大贏家。大陸經濟在2022年僅成長3％，這顯示了過去疫情相關因素對經濟的影響。政府目前已經重申達成GDP成長政策目標的重要性。

現在刺激內需將是重建中國經濟的關鍵一步。車強指出，雖然大陸股市前景樂觀，但仍有可能的風險，首先，就是全球性的通膨風險，但因為大陸當前的CPI接近於零，這似乎不是一個主要的擔憂。目前我們看到美國通膨已經見頂，對美國利率的遠期預期也有所緩和。在這種環境下，人民幣可能走強，進而抑制輸入型通膨。中國人民銀行表示他們將支持並促進增長，但不太可能通過增加貨幣供應量M2等方式來實施。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，隨著大陸疫情漸趨緩和，大陸經濟在1月迎來復甦，製造業PMI達到50.1，較上月回升3.1個百分點。1月製造業PMI實現去年9月以後首次回升，在疫情逐步趨緩，企業及居民的生產生活逐漸恢復正常，預期大陸經濟將進入持續復甦的通道，後期經濟將繼續回暖。

高依暄強調，大陸疫情防控完全放開，帶動經濟復甦，疊加春節後充裕的流動性，有利於A股後市表現。未來需關注經濟數據和企業盈利數據公佈，兩會的政策期待也有望趨動相關產業表現，在類股操作上，可關注疫後復甦、地產產業鏈及涉及能源安全、科技安全領域的優質製造業等三大主線。