全球旅遊熱 點燃基建復甦動能財

大陸解封代表全球正式進入後疫情時代，歐美旅遊動能去年全速提升，運輸量大幅增加，今年亞洲旅客動能大量釋出，預料未來兩年全球旅遊動能將回到疫情前，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，隨疫後客運量能的復甦、相關產業獲利動能升溫，已逐步加碼布局包括日本、大陸、澳洲，及歐洲等地的鐵路、公路、機場等基礎建設投資部位。

林志映說明，全球進入後疫情時代，解禁速度較慢的亞洲地區，包括大陸、台灣、日本等地，料將跟隨歐美社會民眾流動量能，公共運輸旅客量能，逐步回復到2019年疫情前的水準，隨亞洲旅遊量能大解放，日本更是兩岸三地民眾旅遊首選。日本鐵路客運公里數與GDP經濟成長呈現正相關，今年預料鐵路交通量將大幅提升，鐵路、公路、機場、港口等運輸量能及企業獲利，將逐步甩開過去三年受到疫情的壓抑，重新回到復甦軌道與獲利成長趨勢線上。

林志映指出，基金投資組合中的歐洲鐵公機相關標的布建，早在去年就已著手投資，近期更增加包括日本、大陸，及澳洲等地的基礎建設相關部位，以掌握後疫情時代、旅遊復甦，鐵公機等基建需求成長，長線復甦動能財。儘管年初以來，在科技股強漲氣勢拉抬下，防禦類股近期資金動能略有減緩，但整體股價的修正幅度也相對有限。

下半年起將是不少歐美公用事業股逢每五年與政府展開重新議約的關鍵議約期，由於過去一年的高通膨壓力，可望為產業帶來俱備優勢的議約條件，議約期的消息利多加持，可望帶動公用事業與基礎建設相關個股的股價動能發酵。

上半年公用事業、基礎建設產業面臨股價整理，可視為較佳的布局時點。林志映建議，公用事業於每年2月至6月為產業個股除息旺季，現金流穩健、財報優質的標的，更有機會掌握填息行情，股價回檔支撐力相對強勁。

今年冬季歐洲受惠暖冬，天然氣與電力價格穩定，未來一年歐洲整體電力價格仍呈現穩定趨勢，不過，整體仍高於過去五年的平均值。今明二年的公用事業與基礎建設類股，在高利率環境下，仍將維持獲利穩定成長趨勢，美國、英國及歐洲等地的相關產業，獲利可望呈現雙位數以上成長率。