無畏景氣循環 基建基金底氣足

基礎建設產業去年備受法人機構青睞，今年開年以來股價漲幅卻相對落後。法人指出，全球股市近期強勁反彈，部分投資人逢高傾向落袋為安，但景氣看淡、企業成長動能放緩的大環境，基建產業無畏景氣循環的特性，有助抵禦經濟逆風，預料在本波獲利了結賣壓趨緩後，資金有機會重新回流。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，依永豐投信投資研究團隊編製之「基礎建設產業投資溫度計」綜合評估，2月最新數值達52分，較前月小幅回落6分，主要是在近期市場反彈行情下，部分資金逢高先出場，致使資金動能相對轉弱，整體投資熱度稍降。

「基礎建設投資溫度計」為永豐投信結合全球經濟景氣動向、基建產業獲利前景、股市評價、資金動能、技術指標等五大面向，綜合分析產業熱度指標，數值區間從0～100，進而量化基礎建設產業的市場熱絡程度。

陳世杰分析，儘管基建投資熱度在市場漲多壓力下略見降溫，但仔細觀察，基建股價評價已連續第三個月上調獲利前景，顯示基本面續強，有利投資信心持穩。技術面也有利多方，MSCI全球基礎建設指數近期，不僅站上季、年線，月線更突破年線上揚，季線也往年線靠攏，代表多頭勢力相對具優勢。

安聯投信強調，除人工智慧、巨量資料、雲端服務，加上傳輸速度百倍躍升的5G，智慧城市將快速發展並帶動相關產業發展，衍生新變革商機。世界各國皆致力進行相關布建智慧城市商機，根據市場研究機構Grand View Research數據，預計到2025年全球智慧城市商機將達近2.6兆元，以亞太地區為主，包括智慧交通、智慧政府、智慧醫療、智慧消防、智慧水利、智慧停車、智慧路燈、智慧監控到智慧建築等，智慧城市將成為下一波產業成長動能，潛在商機十分龐大。