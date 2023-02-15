掙收益、抗波動 投資專家推聚富組合

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，通膨回落進程已開始，但仍有長路要走，多位官員接連表態有必要繼續升息方能壓制通膨，顯見利率政策的調節最終得視通膨及景氣走向而定。市場人士認為，上半年金融市場的變因還是不少，美國平衡型基金為核心的基調不變，如果想進一步增加收益來源、降低曝險，建議再結盟具有中長期政策支持的基礎建設股票型基金及複合債券型基金兩位神隊友，打造真正攻守俱佳的聚富組合。

考量今年整體投資氣氛，平衡為核心主力的策略不變，為把握住多元資產利基與增加收益率，基金專家建議，可再搭配股票和債券基金各一的配置，透過複合債、高股利的配置，同步滿足穩健優先和定期領息的理財需求，若採平衡五、複合債三、基建一的配置，投資一年下來的收高機率就有高達八成，兩年以上則手握逾九成正報酬的勝算，有利於中長期投資。

投資專家觀察，這兩年來受到市場波動度升高的影響，能攸遊在股債資產之間的平衡型基金深受國內投資人青睞，而隨著今年有望迎來升息終止以及殖利率水準大幅攀高，全球的經理人也在金融海嘯後首次開始加碼債券，資金也持續轉進，特別是能收攏多元債券資產機會的複合債逐步吸引的穩健防禦需求的投資人注意。在股票基金選擇，這兩年來崛起的基礎建設產業，因具有對應高通膨且較可防禦景氣趨緩衝擊和中長期政策支持，後市穩定看好，是穩健型投資人必要配置的資產類別。

基金理財達人也以這兩年來在美國平衡基金及基礎建設股票基金中績效排名第一的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、美盛基礎建設基金為例，各取五成、兩成的配置，再加入3成以複合債為主的富蘭克林坦伯頓精選收益基金，試算結果顯示確實能發揮穩定收益率和增加防震力的效益，聚富組合的績效印證即使去年股債資產齊跌難關當前，投資組合的策略也能為投資人賺錢。

投資人在意配息收益，基金達人分析，富蘭克林穩定月收益、精選收益基金以及美盛基礎建設基金的最新配息率，各有近8％、5％及6％，配置得宜可望一次滿足想領高息、化解景氣變化考驗、調配資產比重等理財需求。