跨國平衡基金 掌握資產回升

美國1月非農數據明顯好轉，及近期通膨數據快速下降趨勢放緩，且多位聯準會（Fed）理事發表鷹派言論，相關訊息促使市場預期6月繼續升息1碼的機率高。目前看到的市場，還是在Fed美聯儲緊縮和經濟衰退兩主題之間來回搖擺。短期內，基於最近Fed官員的鷹派發言，及通脹放緩趨勢可能顛簸，市場存有戒心，但對於政策調整仍充滿期待，持續進入多空交錯的投資氛圍下，投信法人建議可透過組合基金，在市場波動中爭取資產回升機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，去年的高通膨問題已有改善，今年則須關注需求面表現，市場從原先擔憂美國經濟硬著陸或深度衰退，近期認為軟著陸的可能性提高。短期在高利率的環境下對經濟雖有壓抑，但在物價放緩和薪資重新取得平衡後，有利對內需提供支持，屆時將關注聯準會如何因應經濟環境，調整貨幣政策。

整體而言，金融市場表現值得期待，尤其通膨高點已過，央行轉緩升息將會減低短期利率波動，公債及信用債券的基本面及技術面皆有利於今年表現。日盛目標收益組合基金研究團隊指出，同時全球流動性並未因為美國縮表而呈現緊俏，在政策重新取得平衡後，股票等風險性資產具有回升潛力，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡型基金掌握機會。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳認為，目前看法中性偏多，各國通膨皆明顯回落，全球緊縮貨幣政策接近尾聲，且實體經濟表現意外強韌，加上大陸重新開放後對全球經濟前景展望有所提振，惟短期內企業營運仍有隱憂，財報公布不如預期的機率不低，因此目前仍會靜待企業財報公布，伺機布局展望較佳之標的。

群益投信強調，全球股市將時常出現較大的上下沖洗震盪，接下來的布局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢。預計後續市場波動相對高波動的格局。海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局，參與風險性資產投資機會，又可分散單一資產波動風險，對穩健型投資人來說不失為一因應方式。