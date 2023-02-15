AI應用人氣夯 投資潛利可期

據調查顯示，超過64％企業認為，AI人工智慧技術有助其在面對競爭時保持優勢地位，長期來看，使用AI技術產業對獲利有望提升40％～80％。法人表示，正因為AI獲利潛力足，後市具龐大投資機會。

安聯投信指出，調查報告更顯示，74％認為當今環境中AI技術非常或相當重要；其中更有逾8成預期對AI領域投資有望於兩年內提供同等水準回報。

從去年下半年以來，AI生成式應用功能的推出，特別像是去年11月底才推出的ChatGPT等，在短短兩月的時間，單月活躍用戶就突破上億人口。第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，今年可以視為AI科技的擴大應用階段，不僅微軟，Google、百度，及蘋果等，都積極運用AI模型，同時結合客戶使用經驗。

此外，從1月份的CES全球消費電子大展，或2月底將要登場的MWC世界行動通訊大會的規劃等，都可以看到AI的運用不僅在企業面或是自駕車的領域，更深入消費者家庭領域，各種生活場景的運用等等。

在AI人工智慧主題投資部分，安聯投信建議，在策略方向上可更為聚焦，側重包括掌握關鍵原料生產及開發的公司，同時數據的應用分析是人工智慧發展的一大基礎要素，挑選擁有龐大資料來源、數據庫標的，尋求AI廣泛應用機會，面對產業、景氣循環，側重受消費端轉弱影響較小的基礎領域。

李坤憲分析，AI產業的長期成長潛力受到期待，長期正成長趨勢下，拉回就是進場的機會，AI主題投資具備科技產業特性，投資標的有較大的波動度，建議投資人採取拉回分批進場，或定期定額投資，掌握產業長期成長動能。