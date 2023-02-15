00878不適合存股?網掀論戰 總報酬見真章

國泰永續高股息（00878）明天（16日）除息，日前有網友表示，他目前26歲，存款超過百萬元，想藉由股票複利創造穩定現金流，然而個股投資風險較大，又有不少人說00878是垃圾股，讓他好奇詢問，資產如何配置？貼文一出，引起網友論戰。

擁有超過80萬股民的高股息ETF國泰永續高股息，今年第一季每單位配息0.27元，除息日期在2月16日，今天是除息前最後買進日。日前一名網友在社群平台Dcard發文請教，有網友回應指出00878不適合存股，「因為原PO還年輕，這個年紀不需要穩定現金流，應該投資市值型0050、006208，或美股大盤、全球市場ETF等」。也有網友表示，「00878怎麼會垃圾，這次季配0.27，年化殖利率破6％，相較於大盤來說也很穩定，這種高股息ETF求的就是穩定配息」。

本波反彈以來00878表現落後大盤，但投資達人「股添樂」表示，這檔ETF本質是「高股息」，一般來說波動本來就不大，多頭時期表現落後大盤很正常。但是去年空頭年，00878表現就比大盤抗跌。

領了股息再投入，長期來說也會讓資產增加

事實上，去年台股大盤高低點跌幅達32％，市值型的0050達34％，個股跌幅超過腰斬者比比皆是，但00878高低點跌幅僅18％。「股添樂」表示，「不到2成的虧損至少還睡得著，也還有勇氣加碼。換作其他標的，跌4成就足以讓你懷疑人生，食不下嚥心，抱都抱不住，更別提底部加碼了。」

也有網友表示，「每個人能承受的價格波動都不一樣，00878領了股息再投入，長期來說也會讓自己的資產增加」、「00878、0050、個股都有買，但目前比較滿意878，找到適合自己的方法最重要」。

統計自00878在2020年7月20日掛牌2年多以來，至昨天收盤報酬率為26.95％，同期間台股報酬指數為40％、而0050為37％，00878確實落後大盤。但若與同為高股息ETF的0056相比，0056同期間報酬率僅11.78％，則是00878勝出。不過，過去的績效不代表未來，只能說，投資人在「穩定」與「總報酬」之間，要思考適合自己的投資方式。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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