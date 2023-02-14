政策助攻 越南基金撥雲見日

越南股市在去年大幅修正近三成後，法人認為，因為負面因子多已經反映在股價上，在資金回流之下，越股漸走出谷底，今年可望上演反彈行情。

資料顯示，今年來越股指數雖漸脫離谷底，以2月10日指數為例，該指數位置距離今年高檔仍回落5.5％，但比低檔高出4.79％，今年指數波動仍不小。

對於越股後市，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市在去年經過大幅修正後，在消費升級、加大基礎建設設施、銀行調降放款利率等利多之下，今年越南股市有望反彈向上，惟近期市場信心仍較脆弱，散戶信心尚未回籠，其股市走勢波動難以避免，惟長期在政策助攻、全球供應鏈轉移之際，經濟基本面仍看好。

全球供應鏈轉移下，加上中美貿易戰的疑慮，許多外資大廠都相繼傳出將赴越南設廠，越南正朝向世界工廠之路邁進，外國直接投資（FDI）金額也持續上竄，近期國家銀行也要求信貸機構努力調降貸款利率，相關業者也正評估向房地產投資者、建築承包商及消費性用品的生產單位提供信貸，以增加市場流動性，為越南經濟發展帶來助攻效益，整體而言，越南經濟成長動能仍未變，長期仍看好。

日盛越南機會基金研究團隊指出，在基礎建設投資題材、大陸解封商機、外資直接投資（FDI）挺進等驅力帶動下，將有助越南今年經濟動能，此外，近期越南利率走低也是市場利好因素之一。去年底央行協議商業銀行下調利率至9.5％，在農曆年後，不少銀行繼續下調存款利率。

市場預測，今年上半年利率走穩後，下半年越南有機會隨美國聯準會調降基準利率，推動資金由金融體系轉向股市，配合相對低檔的估值，越南股市將有表現空間。