貝萊德台灣區業務、策略 謝宛芝掌舵

貝萊德14日宣布謝宛芝（Tiffany Hsieh）自2月起負責貝萊德台灣區的業務及策略。謝宛芝來自台灣，其在貝萊德亞太區總部工作已近14年，與亞洲區域市場有著緊密連繫。

貝萊德表示，謝宛芝未來會負責貝萊德在台灣地區的業務發展及策略規劃，確保台灣本地客戶能夠充分的從貝萊德全球多元的投資能力獲得協助。她將與客戶密切合作，了解客戶的需求並協助他們建立具有韌性的投資組合，以實現投資目標。

貝萊德亞太區副主席暨大中華區負責人陳蕙蘭說，憑藉謝宛芝的領導力和以客戶為中心的思維方式，相信貝萊德在台灣的業務已經準備好迎接下一階段的成長。

謝宛芝於2009年加入貝萊德，擔任貝萊德安碩（iShares）的台灣區主管。2012年起，謝宛芝負責中國大陸地區的銷售業務，並在貝萊德中國業務發展的歷程中扮演了不可或缺的角色。在加入貝萊德之前，謝宛芝曾在東方匯理銀行負責結構型和衍生性商品的銷售業務，並曾在台灣富邦證券負責證券化產品開發。

謝宛芝說：「貝萊德在台灣的財富管理、退休金和ETF等市場已經累積了長期的成功。很高興有機會持續建造貝萊德在過去18年所建立的紮實基礎，利用貝萊德全球全方位的投資能力幫助台灣投資人實現投資目標。」