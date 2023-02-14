市場震盪難測 股債雙存最抗跌

美債殖利率曲線出現1980年以來最嚴重的倒掛，衰退訊號壟罩市場，加上聯準會官員持續放鷹，市場持續震盪。法人分析，殖利率倒掛預示著經濟衰退可能，此時投資應該選擇「低波動、高息收」標的，提升資產的抗震性。

國泰A級金融債ETF基金經理人鍾郁婕分析，根據歷史經驗，當面臨殖利率倒掛時，投資等級債表現相對穩健，其中若以全球公司債券發行狀況來看，金融業占比最高，且金融產業大多需符合各國政府特定的監管要求，公司財務與信用狀況受到基本的把關，以美國大型銀行為例，每年美國聯準會皆會進行年度壓力測試，衡量金融業在經濟衰退下，維持強健資本的能力。

根據去年測試結果顯示，34家大型銀行皆全數過關，反映銀行擁有充足的資本，即便經濟陷入嚴重衰退，依然可持續對家庭與企業放款。故在債券的選擇上，除了綜合型的債券ETF，也可優先關注金融產業債。

展望債市未來表現，鍾郁婕認為，美國1月通膨數據即將公布，根據彭博分析師調查顯示，1月CPI年增率與核心CPI年增率分別達6.2％及5.5％，皆較去年12月數據持續走降，通膨壓力逐步降溫趨勢明確。

就目前評估，聯準會升息循環進入倒數計時，歷史經驗顯示，升息循環末段往往是債市展開多頭趨勢的時機，投資人可搭配ETF除息日前布局，掌握息收的同時，在升息尾聲還有機會期待資本利得空間。

國泰投信指出，00780B與國泰永續高股息ETF將於2月16日除息，投資人最晚2月15日前持有或買進，皆可參與本次配息，兩檔ETF具有「低波動、高息收」特性，季配息機制，有利為投資人打造穩健現金流，適合作為2023年震盪行情下「股債雙存」的標的。

國泰A級金融債ETF有三大優勢，適合投資人中長線布局，包括發債公司經營穩健、違約率較低、收益率正處相對高檔區，投資價值浮現，以00780B追蹤的指數彭博7至10年美元金融債精選指數為例，截至2月9日，指數平均到期殖利率約5％，收益水準來到2015年以來的高檔區。