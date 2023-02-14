轉機將至 多元組合穩中求勝

隨著美國通膨數據趨緩，美國聯準會（Fed）一改過去強硬升息態度，2月如市場預期升息1碼，市場多預期今年可望迎來升息終點。投信法人表示，1月以來美股三大指數開出紅盤，不過通膨降溫距離2％目標仍有距離，美股仍偏向震盪盤整情勢，建議採取價值投資策略，善用組合基金靈活布局，分散投資風險。

今年初以來，投資人積極回補去年跌多的非必須消費股、科技股、金融股，推升一波漲幅，加上部份企業財報表現強勁，但通膨、歐洲能源隱憂問題未解，美股後續表現仍須留意漲多拉回可能。

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘表示，全球經濟短線仍難有立竿見影的恢復，但隨著美國升息循環逐步放緩，通膨壓力緩解，加上大陸解封，全球經濟有望緩步走出陰霾，也為當前經濟局勢帶來轉機。今年市場波動仍難以避免，投資人操作上，建議採取價值防禦配置，透過全球組合基金多元配置，價值股長線仍優於成長股配置，並可挑選表現穩定的基金作為核心配置，合理分散風險。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，收益型資產中，相對偏好的美國公債和美國特別股，優勢在於波動度低且收益率高，適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產涵蓋防禦性類股，如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。相對地，台美成長股部分，將保持較積極的持股內容。美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳認為，不論升息終點是否往後推遲，在升息可望見頂環境下，債券價格再跌空間有限，投資價值浮現，可布局投資等級債券與非投資等級債券貢獻高殖利率息收，並納入部分掩護性買權在市場震盪期間收取更多權利金，雙管齊下提供息收水準有力支撐。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，公債殖利率與股息殖利率的利差擴大，顯示債市投資價值優異、投資人買進債券的誘因提升。今年投資風險意識一定要有，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭建議，採多元資產配置因應以分散風險，股債比可調整為55：45。股票基金看好息收較佳的美國REITs以及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。債券基金看好體質相對穩健的Fallen Angel債券基金。