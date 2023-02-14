投資氣氛好轉 美科技股大翻身

年初至今，美國那斯達克100指數漲幅已超過一成，投資氛圍轉趨樂觀，使相關基金今年以來績效亮麗。法人表示，半導體產業中長期具吸引力，即使近期美國科技股已漲一波，然目前還是可以持續進場或定期定額布局。

以CMoney公會分類來看，境內投信發行的五檔跨國投資美國股票型基金表現，瀚亞美國高科技基金A類型、國泰美國ESG基金、復華美國新星基金、群益美國新創亮點基金及聯博美國成長入息基金等今年來期間皆為正報酬。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，該基金近5成持股於半導體產品與設備，因此受惠此波熱潮，因看好AI、元宇宙、電動、自駕車等，所以這些標的為投資主軸。AI風潮及新伺服器CPU自去年Q4就已開始陸續上市，除將帶動DDR5記憶體與PCIe-Gen5新一輪增長，人工智能、電動車和自駕的長線增長動能看俏。尤其AI題材正熱，加上物聯網、車用電子（主被動安全及自駕）、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長，持續帶領半導體產業下波成長，中長期具吸引力。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，在聯準會今年可望不採取強硬升息態度之下，市場風險偏好已有改變，中長期而言，仍可留意車用半導體相關，ADAS自動駕駛系統、AV自動駕駛汽車以及工業半導體等表現。

路博邁強調，看好成長前景與評價具吸引力的週期性半導體、軟體／網通企業，另可留意可再生能源科技股、雲端軟體與網通類股，因為即便總經環境趨緩，數位轉型投資仍是企業首要，數位化持續在各產業開展。