2檔ETF殖利率逾6％ 專家激推4大優點

2檔高股息ETF簡單配 1年領8次 殖利率6％以上穩穩賺 專家激推4大優點

存股是近年投資顯學，囊括一籃子股票的ETF，比投資個股更能分散風險，還能省去選股的煩惱和時間，備受投資人歡迎，其中，訴求穩定配息的高股息ETF，更是存股族最愛。

高股息ETF除了績效外，配息次數與時間，也成為影響民眾選擇的重要關鍵。目前國內掛牌以高股息為特色的台股ETF，季配息產品相對受歡迎，包括國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)，以及元大台灣高息低波 (00713)等，在2022年規模均大幅成長，00878去年規模更暴增超過千億元。

投資達人表示，季配息的高股息ETF中，00878與00713不但配息率高，且歷經去年空頭市場，價格波動仍相對穩定，是值得留意的標的。

00878與00713最大跌幅 比0050少了將近一半

以去年股市大幅波動來看，加權指數由高點至低點最大跌幅約32%，追蹤大型股的0050元大台灣50最大跌幅達34%，0056元大高股息也有26%。但00878與00713最大跌幅僅18%，比起0050少了將近一半。而00900去年最大跌幅達3成，與加權指數相差不遠。

專家分析，00878近4季配息平均年化殖利率約6.6%，00713自2022年9月改為季配息後，平均年化殖利率約7.3%。這2檔季配息ETF，配息月份剛好錯開，00878是2、5、8、11月除息，00713是 3、6、9、12月除息，同時買進這2檔，一年可領8次股息。

專家表示，00878+00713搭配組合存股，具有4大優點，除了分散風險、高配息、股價波動較小、另外經常有股息進帳，也可以增加存股的信心與成就感。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）