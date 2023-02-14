00907配息曝 想拿股利最晚這天前要買進

首創雙月配的永豐優息存股（00907）最新配息金額出爐，本次配息每受益權單位實際配發0.141元。永豐投信表示，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念的ETF，本次將於2月16日除息，2月15日前買進或持有即可參與配息。

永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳指出，據證交所去年12月最新定期定額交易戶數統計，可觀察到不論交易戶數最多的前十大個股或前二十大，都有八成以上是傳統、金融企業，顯見傳金企業營運穩定、股息配發穩健，適合長期持有，已是廣大投資人存股的心頭好。

張怡琳說，00907成分股涵蓋30檔金融及傳統產業，而且均為「企業獲利穩、股息豐厚」的存股標的，因此即使是資金有限的投資人，也能一次廣泛掌握優質傳金標的，分散單一企業變動風險，再加上每兩月配息一次，投資人資金運用更具彈性，惟須注意單一產業市場風險。

針對近期市場熱議金融業配股可能會有新禁令，張怡琳認為，主管機關已有所澄清，建議投資人不必過度擔心，更不適合因而停止存股，因為存股最大成功關鍵就在堅持長期紀律投入，不受短期事件影響，以去年市場股債雙殺造成金融業面臨帳面淨值帳面虧損為例，即為少數偶發事件，長期而言，金融產業營運依然穩健如昔，如遇短期因素使行情出現修正，反倒是存股投資人逢低買進的大好機會。

（ 時報資訊 任珮云）

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