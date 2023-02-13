債現巔峰 首選短天期、高信評

美國升息放緩有利債市發展，國泰投信總經理張雍川指出，今年全球景氣有衰退疑慮、大陸經濟恢復力道尚待觀察、科技業仍處庫存調整期等，預估上半年全球股市延續波動較大的盤整階段，反觀升息速度趨緩，金融環境有利債市，預料「債」現巔峰，短中期資產配置以「債優於股」為投資上策，尤其看好短天期、高信評的優質投資等級債券。

張雍川指出，美國升息近尾聲，回顧過去聯準會放緩或停止升息時都有利全球債市落底回升，因此今年看好債券這類利差型產品，且信用違約風險相對低的優質債，例如成熟市場債券、投資等級公司債等，在不確定性高的環境下較受青睞，雖然近期債券收益率較先前高點有所回落，但依舊位在相對高檔區，致使近期市場資金持續的流入投資級債市。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理表示，現在是債市進場好時機。根據聯準會FOMC利率點陣圖、聯邦基金利率去年底升至4.375％，今年將升至5.125％見頂、明年可望迎來降息，目前已近升息循環尾聲。觀察歷史經驗，投資級債券在近兩次升息循環接近尾聲時，包括2005年10月31日至2007年9月17日及2018年6月12日至2019年7月30日，皆因提前反映未來降息利多而呈現漲勢，以ICE美銀美國投資級債券指數來說，分別上漲8.4％及11.2％。

中信優先金融債ETF經理人張瓈尹認為，利率風險降低的情況下，美債長天期殖利率走勢偏下，意味著債券價格將趨穩，加上債息收益來到十多年來高點，債券可布局信用評等較高的美債20年期債券ETF或投資等級債券ETF，除具有甜蜜的收益空間，還具備較強的防禦能力。

張瓈尹強調，當前投資等級債價格仍有約1成的折價幅度，加上高利率環境，債息殖利率約5％，債券市場迎來逾十年的新機會，在價格及息收都具有吸引力，可入手投資等級公司債ETF，大多聚焦的標的都是全球知名企業發行的債券，今年是一項攻守具備的好商品。