美國REITs高CP值 首季買點到

今年升息與通膨對市場的干擾將大幅下降，投信法人表示，第一季之後股市走向將以企業獲利表現為關鍵，若沒預期中的差則有資金回補的行情美國REITs，2021年至2024年企業獲利成長率優於過去十年平均水準5％，但目前評價位於偏低的位置，折價幅度達5％左右，CP值誘人，後市補漲行情看俏，第一季是逢低布局絕佳時機。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，從歷史經來看，美國REITs指數自2017年以來，每年漲跌交替（單數年漲，雙數年跌），大跌後往往有大漲契機，美國REITs指數去年大跌27％，隨著Fed升息趨緩，多數產業供需結構仍佳、獲利增長穩固、防禦特性將顯現等利基浮現下，投資價值大幅提升。

此外，在通膨數據低於預期後，市場認為聯準會升息速度將開始放慢，最終利率水準大致維持在5％上下。美債殖利率與美元開始反轉向下，風險性資產開始反攻，今年美國REITs漲升行情可期。

李文孝表示，預估美國REITs今年獲利成長率達5.4％，仍在歷史平均之上，亦優於其他產業，其中成長動能較佳的是旅館、工業、住宅，醫療則是唯一較去年成長更多的產業。在工業物流方面，美國東西岸港口城市的承租率與租金成長皆較明顯高於內陸城市，邁阿密及南加州城市承租率皆在97％以上，平均租金增長8％。

購物中心業績穩定回溫，美國實體零售增長穩健，聲請破產或關店店家大幅下降至低點，購物中心整體承租面積已超過疫情前水準，租金增長亦持續緩步向上。醫療供需開始趨緊，美國老年化趨勢開始加速，加上供給減少導致庫存持續下降，將推升租金與承租率快速向上。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷認為，REITs整體產業財務體質未見惡化跡象，待升息預期見頂，市場可望回歸基本面。展望後市，通訊電塔REITs受惠5G題材與基建設施需求，後市持續看好。

資料中心REITs在匯損與電費支出高漲等兩大利空解除後，後勢也具續漲可能性。另一方面，隨著疫情全面解封，專業照護人員回歸勞動力市場，勞動力成本壓力消減，且銀髮宅與養護院的入住率持續攀升下，醫療保健REITs可望獲得進一步關注。