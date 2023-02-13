新加坡REITs股息率 稱冠全球

美國勞動市場持續緊繃、價格指數下滑指向企業利潤進入下修期。投信法人建議，現階段穩健型的投資策略力，宜以流動性較佳的資產，以及零售類REITs為首要配置。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，全球REITs市場中，持續看好新加坡市場，除了新加坡的外商與外國勞動者紛紛回籠工作，增加置產與租房的可能性；新加坡長年推動公積金CPF計劃且鼓勵全民參與，這項計劃鼓勵民眾使用公積金來置產或還房貸，更有利延續REITs收益的恆定性。

統計至去年底，新加坡REITs指數股息率高達5％，超過澳洲的4.63％、美國的4.39％、香港的4.07％、日本的4.03％與英國的3.20％，冠蓋全球市場的4.54％，可見新加坡REITs的收益成長性相對強勢。

展望後市，估計2023年美國升息步調趨緩，利率水準進入高原期後，REITs市場將獲得喘息機會。另，大陸放開清零政策，預估3月兩會前後將釋放更多振興經濟政策，與新興市場經濟連結的產業的REITs資產可望受惠。

大華銀新加坡房地產收益基金產品經理何彥樟指出，無論想要穩定收息或是期待資本成長，可將新加坡REITs納入投資組合。新加坡因為最早宣布與病毒共存，加上亞洲金融中心的轉移，無論是後疫情時代的解封帶來的觀光商機，或辦公室需求上升，對於新加坡REITs都有正面幫助。

目前看好的REITs包含工業、零售、以及特定的飯店REITs標的，評價也相對具有吸引力。同時也看好澳洲物流REITs，因其供應有限、租金成長展望佳。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝認為，REITs在通膨高漲，甚至是停滯性通膨等情境下，所受影響相對輕微。建議利用目前的震盪整理格局，逢低分批布局，以掌握2023年的漲升行情。