全球瘋AI 高持股ETF績效衝

ChatGPT橫空出世，使科技巨頭展開軍備競賽，加速插旗AI領域。在全球瘋AI的淘金熱潮中，賣鏟子的將首先受惠，也就是提供研發AI技術的武器廠商。高端處理器作為AI算法訓練的基礎設備，全球處理器兩大龍頭輝達（Nvidia）及超微半導體（AMD）近一月股價飆漲，也帶動重倉兩檔個股的ETF報酬率暴增。

台灣掛牌上市的股票型ETF中，輝達及超微半導體持股比例超過一成的有十檔。兩大處理器龍頭股持股比例最高的前三檔ETF，正好也是近一月報酬率前三名。其中成分股由十大科技巨頭組成的統一FANG+ETF，以近一個月27.01％的報酬率，勇奪績效冠軍。截至2月9日，該檔ETF的輝達及超微半導體持股比例都在1成左右，總計高達20.29％，為十檔ETF中少數持股比例超過2成的ETF。另富邦未來車ETF、國泰全球智能電動車ETF兩檔也持有輝達及超微半導體股高達2～3成，因此績效表現也不俗。

統一投信表示，ChatGPT開啟AI應用普及化時代，高端處理器市場需求也將大幅上升。目前處理器市場仍由幾大科技巨頭瓜分，並以輝達占據壓倒性的市占率，超微半導體近期也宣布推出首款資料中心等級的處理器，搶占AI市場。未來AI領域的高速成長，加上數位轉型的資料中心建設需求，使處理器市場有望持續擴張。受到聯準會官員鷹派言論影響，近期美國科技股回跌，也提供長線投資人分批進場的時機。

FANG+指數成分股中的十大科技巨頭，橫跨AI、雲端、串流影音、電商及電動車等新科技領域，一手掌握多項重要科技趨勢，成為指數長線高速成長的基礎。

第一金投信指出，這波全球股市上漲除反應去年跌深股的修復行情，也有新技術動能驅動力，與全世界各地與疫情共存，進入後疫情時代下的全球消費動能重啟，在俱備成長動能支撐下，第一金投信提醒投資人，不妨分批布局全球AI人工智慧、自動化股票型基金。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔認為，對許多企業來說，雲端結合AI是處理龐大數據的首要運算平台，由於雲端運算具有可靠性、成本效益與運算集中等特性，經過龐大數據不斷訓練之下，能大幅提升機器學習(ML)解決複雜問題的能力，並降低成本，擴展至日常生活應用，因此雲端服務不僅呈現高速成長，也是多數企業願意增加資本支出的重點項目。

除ChatGPT、AI題材帶動，綜合雲端產業的價值面與成長性，楊博翔認為，雲端服務相關產業目前仍具投資吸引力，預料在今年年中聯準會升息腳步終止後，雲端服務股價表現將重返長線多頭軌道。