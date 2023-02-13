平衡基金 中長期績效勝大盤

統計顯示，台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢，不論近六個月、近一年、近二年或近五年的短中長期績效皆完勝大盤。法人指出，今年要面對全球經濟成長放緩，尤其是衰退風險將持續被市場討論，在台股短線震盪仍大之下，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，去年股市遭遇四大風險，即俄烏戰爭、中美貿易戰、通膨急升與升息縮表，觀察今年俄烏戰爭進入焦著狀態，但除核武威脅外，對經濟影響層面漸退。

中美關係進入鬥而不破，兩個太陽競爭將持續，美國對於Chip Act、NDAA效應將持續加強，大陸則在12月經濟工作會議上開始對內需產業加強鬆綁，兩個太陽的後續發展，對於台灣產業鏈其實都將有利基之處。

劉宇衡指出，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的。

目前市場殖利率均值約在4.7％，高股息相關則以晶圓代工供應鏈、傳產、遊戲等為持股產業主軸。此外，亦可布局部份非高股息標的，並以對抗通膨為主要方向，如奢侈品、鋼鐵、NDAA、FDPR受惠股。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益認為，企業含碳量決定股價含金量，國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，因此成分股的ESG永續經營能力將是獲利關鍵，未來ESG永續經營能力愈好的企業愈能吸引外資。