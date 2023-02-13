台股基金定期定額買 最高報酬率逾9％

Chat GPT全球爆紅、AI題材發燒，受惠新科技前景帶動，台廠電子供應鏈同樣有機會雨露均霑，法人建議，今年國內電子產業營運可望撥雲見日，趁台股景氣出現第二顆藍燈之際，正適合定期定額投資績優台股基金，迎接下一波科技景氣回春契機。

根據理柏最新統計至2月8日止，國內台股基金定期定額3年以上，平均報酬率達9.23％，若選績效表現最佳前十名前段班基金，可以看出前段班基金的平均報酬更高達25.94％，領先加權股價指數同期報酬逾3倍之多。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，年後大陸疫情解封後，內地經濟開始回升，可望帶動消費電子終端銷售成長，加上IMF最新上修全球GDP為2.9％，預估今年全球科技產業營收獲利，將呈先蹲後跳態勢發展，建議可趁電子股現階段景氣打底，定期定額台股基金。

以台股基金截至2月8日的定期定額績效表現來看，三年定期定額績效表現最好的前十名台股基金，仍以新光、野村、統一三家投信的檔數較多勝出，包括新光投信有店頭、台灣富貴、創新科技三檔進榜；野村投信也有鴻運、中小、優質三檔入選；統一投信則是奔騰、黑馬兩檔基金出頭；其他入榜基金有凱基開創、安聯台灣科技。

鄭君楠指出，就拜訪台股電子產業供應鏈得到第一手訊息來看，可發現伺服器、電動車、工控、低軌衛星等市場需求持續強勁；消費性電子族群營運也開始增溫，建議可從上述利基族群中，挑選具備「新規格升級」、「新產品題材」潛力股，作為布局的主要方向。