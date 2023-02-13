債市迎多頭 亞洲非投資債進場時機浮現

今年來股市大漲，吸引投資人目光，但法人表示，債券殖利率攀高，收益空間擴大，債券依然是必備的投資標的，尤其是投資級公司債。

富蘭克林固定收益團隊表示，不同於過去長期低利的環境，目前央行的政策態度與市場都在學習調整面對價格風險，預期這將帶來市場波動，不過也為固定收益市場帶來新的契機。今年金融市場機會在於各類債券殖利率攀高後的未來收益空間擴大，雖然聯準會的緊縮立場不易於短期內改變，所幸隨著市場價格大多反應聯準會終點利率，債市轉多的趨勢明確，建議可先以美元計價的高評等全球複合型債券為配置核心，迎接債市多頭行情。

有些法人相對看好投資級公司債。聯博投信認為，根據歐美公司債目前價位，市場預期未來一年債市壓力加大，但違約現象預計不會大幅增加，信用債券未來12個月～18個月的降級和違約數只會小幅增加。基於收益具吸引力、企業基本面穩健以及資金流量充沛等三大理由，未來一年投資等級公司債表現仍可期，因為高殖利率將吸引觀望資金陸續進場。

法人也認為新興市場投資級債值得留意，台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，大陸開放與美國聯準會（Fed）已接近升息終點的樂觀情緒下，新興市場企業債年初至今上漲已逾3％。央行最鷹派的時期已經過去，特別在新興市場央行領先Fed開啟升息循環，貨幣政策分化有助於抵消已開發國家帶來的不確定性。

尹晟龢分析，大陸防疫政策轉向，解封並重新開放邊境，有助於亞洲債券表現，看好高品質的亞洲投資級債券。目前市場預估Fed升息終點為接近5％，最後一次升息將落在今年3月，一旦暫停升息，有利新興債市投資級債券的反彈。