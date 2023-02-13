亞洲非投資債吸金 回檔承接

資金續回流亞洲，法人表示，大陸開放與Fed升息近終點，在樂觀情緒下，推升亞洲非投資債近期漲幅，亞洲國家經濟復甦且再融資壓力有限，違約風險仍偏低，未來價格若回檔可續承接。

野村亞太複合非投資等級債券基金經理人謝芝朕表示，摩根大通調整亞洲非投資等級債券今年違約率預期，由去年10月預期的11％調降至3％，違約金額由330億美元調降至110億美元，主要原因為大陸地產從去年11月以來，受大陸政府一系列政策支持，使中等規模的地產開發商在資金面得到幫助。

另一方面，違約對開發商未來在行銷與經營上的負面影響仍大，因此，預計多數開發商不會選擇在產業即將好轉的此時，進行債務重組。大陸以外的亞洲債券基本面大致穩定，受惠於亞洲國家經濟復甦，且再融資壓力有限，違約風險仍偏低。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，大陸開放與聯準會已接近升息終點的樂觀情緒下，新興市場企業債年初至今已上漲3.1％。央行最鷹派的時期已經過去，特別在新興市場央行領先美國聯準會開啟升息循環，貨幣政策分化有助於抵消已開發國家帶來的不確定性。大陸防疫政策轉向，解封並重新開放邊境，有助於亞洲債券表現。

永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金經理人陳雲樸認為，在升息環境下，今年金融市場流動性依然趨緊，經濟成長腳步受阻，使非投資等級債違約的潛在風險升高，價格修正壓力較大。但今明年償債壓力可望減輕，預期非投資級債違約率可望維持相對低檔，回復率續在相對高檔，若下半年來到升息末段，利差趨緩，應是把握非投資級債投資。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊強調，美國通膨正逐步減弱，使得市場對美國貨幣政策論調有轉鴿跡象，加上大陸結束動態清零政策、貨幣政策仍寬鬆且政府相關單位持續釋出振興實體經濟、房地產政策和金融措施，推升整體亞洲市場表現，使得JP亞洲非投資等級債券指數元月上漲7.2％。當前亞洲非投等債券與中國非投等債券殖利率與信用利差仍居相對高位，預計將持續吸引資金回流。