Fed升息趨緩 台股漲相佳 半導體股買點到

美國聯準會（Fed）升息幅度如市場預期，未來升息幅度有望維持或趨緩，有望為台股續添漲勢動能。然目前仍為美股財報公布期間，後續仍須留意相關財報及財測展望報告。

日盛上選基金研究團隊表示，消費電子、智慧手機、PC／NB需求趨緩，引發半導體上游陸續跟進調整庫存，預計上半年半導體庫存調整結束，下半年產業有望回溫已是市場共識，加上全球央行升息有望告一段落，利率敏感度高的科技業估值修復有利基。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，1月中旬台積電法說會中釋出今年營收仍然年成長的目標，及下半年半導體產業谷底復甦的訊息，產業面利空出盡。後續需留意的是，美股財報持續不佳，仍在獲利下修循環，軋空結束後，預期3～4月在面臨基本面調整壓力下，股市修正壓力加大，建議避開漲多乖離過大股。

安聯投信台股團隊認為，就評價面，有利布局台股。以半導體而言，目前評價並不貴，由於庫存調整有望於上半年完成，因此，有拉回便是長線買點。展望後市，觀察近期台股走勢，儘管整體基本面還處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，有望逐漸回歸公司、產業的長期基本價值，在半體體等點火帶動下，台股後市仍有望維持偏多格局。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘分析，接下來可觀察重要電子供應鏈客戶7月及8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點。此外，下半年半導體有望重現供不應求，有助於企業重拾成長動能。根據歷史經驗，台灣股市通常領先基本面1季至2季反彈，即使有高通膨、高利率與地緣政治等逆風短期影響，但以中長線來看，現在不失為提前逢低布局的好時機。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。