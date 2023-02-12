REITs基金 績效給力

近期市場預期全球央行升息循環漸近尾聲，REITs正利差回升推升指數反彈，近一個月富時全球REITs指數上漲11.85％，連帶投信發行的REITs基金亦表現不俗，包括群益全球地產入息基金、元大全球不動產證券化基金、台新北美收益資產證券化基金都有近10％左右的報酬。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，從基本面來看，近兩季REITs獲利基本面以及配息持穩，今年租金可望呈現溫和成長的態勢，營運無太大的疑慮，而且REITs股利發放比例為70％屬於正常的水準，企業並未因經濟放緩而減少股利發放，利息保障倍數為6倍，優於次貸風暴水準，財務狀況良好。後市看好北美與亞洲REITs表現，次產業可以關注工業物流、住宅、私人倉儲、資料中心等相關REITs。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，過往成為低利率時代關注的息收型資產REITs，因聯準會去年快速升息17碼後，受到市場拋售以來跌幅超過25％，但今年1月卻領先全球股市表現大漲8.95％。觀察總體環境目前有利REITs表現，未來一年若隨停止升息或降息後，債券收益率一定程度回落，將會在刺激資金回流該類息收資產。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏認為，聯準會升息步調放緩預期，不確定性降低，美國10年期公債殖利率下滑到3.4％，S&P500波動率指數跌破20，顯示市場相對樂觀，有利REITs續漲。從財報與企業訊息觀察，REITs收租狀況並沒有明顯衰退跡象，獲利仍穩定成長。REITs的成長潛力與業績表現將在利率負面影響正常化後重新反映在股價上，高通膨時代之下的表現可以期待。