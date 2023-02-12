消費復活 精品基金閃亮

疫情趨緩，全球觀光旅遊與消費大復活，帶動國際奢侈品業最近股價表現強悍，部分個股頻刷新高。法人表示，今年全球經濟停滯陰霾仍在，但高端消費具備品牌獨特性、高消費力客群的雙重優勢，營運可望持續穩健成長，且拉長時間來看，隨Z世代可支配所得提高，奢侈品客戶基礎正加速擴大與年輕化，長期投資看俏。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，包含LVMH、愛馬仕、香奈兒等在內的奢侈品族群，擁有強大品牌力作後盾，產品售價年年調漲，甚至疫情期間也照漲不誤，富裕購物者依然買單。以愛馬仕為例，往年每年平均漲價2％。去年跳到4％，今年更計畫再漲5％至10％。依統計顯示，相關公司今、明年兩年營收與獲利預估續攀上歷史高峰，加上中國大陸解封後有望迎來報復性消費，預料今年全球奢侈品銷售潮會越燒越旺。

羅嘉德表示，高房價因素下，越來越多年輕人選擇與父母同住，省下來的錢不少都進了奢侈品企業的口袋。從近年各大奢侈品業者紛紛找上韓國偶像為品牌代言，也可看出奢侈品消費族群逐漸擴散向年輕世代，奢侈品市場年輕化的趨勢日益明確。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen強調，科技進展與疫情改變消費型態，尤其一場疫情讓許多民眾更了解健康的重要性，運動與戶外活動風潮引領更多運動與戶外服飾公司崛起，根據統計，北美所有服飾及鞋類的消費當中，運動機能性商品的占比為36％，且有逐年上升的現象，隨著這股趨勢同時蔓延至亞洲，機能性運動服飾未來成長可期。