雙優勢誘人 REITs有利可圖

全球投資情緒轉趨樂觀，同樣嘉惠具有股息收益特性的REITs更具投資吸引力，投信法人表示，今年來美股11大產業中，房地產類股1月反彈幅度高達近1成之多，高居各類股第三強，看好未來全球GDP數據改善，配合房屋租用率與租金維持在高檔，且REITs殖利率目前達4％，高於美國十年期債券，在雙重優勢之下可望持續吸引資金流入。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，據統計，REITs平均股利率從去年不到4％水準，逐步上升至目前超過4％，辦公室、醫療保健、資料中心等租賃市場因為租金相對高而穩健，且剛性需求強烈，財報數據持續好轉，帶動整體股利率相較其他REITs更佳。

其中辦公室REITs相對倉儲或住宅用途，每坪的租金收入往往能有更高的水準，且看好需求正持續回溫的商辦、零售商場等，股利率更有機會見到5％；另外，醫療保健租賃市場受惠於全球高齡化，養老住宅REITs趨勢逐漸興起，亦成為另一波REITs的投資新趨勢。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，長照醫療REITs產業龍頭在過去一個季度中營運表現較好，主因老年住房入住率連續第六個季度上升，雖未回至疫情前水準，但運營商表現出強大定價能力，使得去年第四季度租金年增長率攀升至4.9％，創歷史最大增幅。後市入住率可望逐年提升並在2025年超越疫情前水平。2021年第二季度之後高齡住房基本面持續復甦且不斷強化，高齡住房回歸長期供不應求情境，建議善用長照醫療REITs基金參與成長契機。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵認為，REIT資產獲利來源有一大部分為收取租金為主，從歷史數據來看，儘管房價指數雖有波動，但美國總體房屋租金中位數走勢穩健向上，金融海嘯期間受影響也不大，租金收取可替REIT帶來穩定的獲利支撐，故對於美國REITs表現仍不看淡，建議透過美國地產ETF，以逢低加碼或定期定額方式來布局。