科技炸子雞 AI基金錢景靚

ChatGPT聊天機器人火紅後，今年美股重量級大廠，包括蘋果、超微、輝達紛紛在AI領域競逐白熱化，使相關加速器、晶片設計是繼半導體、電動車之後，成為下一波新科技投資焦點，引爆AI商機大爆發，法人分析，今年AI基金將加速成長，定期定額布局AI基金，可以掌握未來十年投資好光景。

新光投信海外投資團隊表示，美聯準會2月升息1碼，美股行情對財報的利空有鈍化現象，顯示美股多頭氣氛轉佳，資金再度回流到科技股淘金，特別是美股的AI、電動車等類股出現強勢表現，也凸顯投資風險情緒轉佳，預估美股若否極泰來，今年將持續看好科技股表現。尤其AI結合高速運算、車用半導體（第三代半導體）、資料中心，以及網通相關（包括基礎網路建設、光纖等）族群，今年布局美股焦點，宜聚焦長線具趨勢潛力的AI等新科技題材上。

近期火紅的AI人工智慧，在AI聊天機器人ChatGPT成功上線後，全球用戶破萬戶，讓最具前瞻技術的人工智慧，再度引爆發燒話題，也掀起相關投資熱潮，預計在目前全球計算能力（大數據、雲端計算、類神經網絡）、寬頻網路、行動裝置等技術日益精進下，AI生態系統不斷擴大，帶動全球人工智慧發展趨勢能見度高，未來投資商機也不斷激增，相關AI公司中長線投資前景佳。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，1月在美國舉行的CES消費電子大展，出現更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱、自駕嬰兒車等；此外，人工智慧ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。

李坤憲說明，未來生成式AI的應用將會越來越廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能，不只微軟、還有如Google等科技巨頭，都在相關技術的商業運用投入相關技術與資本。