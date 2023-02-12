景氣底部進場 法人：聚焦優質股

1月全球股市出現強勁格局，MSCI世界指數大漲7％，一掃去年熊市陰霾，法人表示，元月股市雖表現佳，但今年想要有好報酬，標的更要精挑細選優質股。

國泰投顧表示，統計過去50年，1月收紅的次數共30次，其中全年度表現正報酬的次數高達25次，正報酬機率達83％，年度平均報酬率達18％。

今年1月份全球股市上漲，為投資人帶來好兆頭。法人認為，尤其股市很少出現連二年大跌，因此，今年股市上漲機率高。但是目前仍在景氣走向仍混沌不明，投資股市依然有相當風險。

摩根士丹利國際股票團隊資深投資組合分析師Alistair Corden-Lloyd認為，在景氣底部之際，全球優質品牌企業較能對抗不景氣，是當前的投資首選，因為這些企業股具有三項競爭優勢。

Alistair Corden-Lloyd表示，全球優質品牌企業有三優勢，包括消費者所使用的產品無論景氣好壞與所得多寡皆不易削減支出、具有需求所得彈性低的特點；及消費者忠誠且品牌信任度高，不易受景氣循環影響，用戶的轉換成本高昂有僵固性永續需求；還有企業對產品具有定價優勢，擁有品牌識別度與護城河優勢，具有順利轉嫁通膨給消費者維持穩定獲利的特質。

目前該投資團隊相對看好資訊科技軟體、必需消費以及健康護理三大產業，並避開高度資本密集的產業，因此較不看好能源、原物料與公用事業。

富達強調，市場仍存在高度不確定性，因此未來幾個月的增長和通膨數據及公司獲利表現將極為關鍵。雖然整體維持審慎佈局，但也相信獲利機會逐漸增多，尤其是在新興市場，因為許多新興經濟體所處貨幣政策與成長周期均迥異於已開發市場。

目前維持小幅減碼股票，因為雖然目前股價似乎可提供良好報酬，但考量後續經濟成長趨緩，依然傾向謹慎看待股票風險。