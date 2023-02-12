資金回流可期 亞股上半年續領衝

疫情後亞洲國家內需動能快速恢復，出口也在外商製造業加持下成長，法人表示，市場動盪中，上半年亞股有機會續領漲，尤其看好陸股、東協。

野村亞太高股息基金經理人陳亭安表示，評價面MSCI亞太不含日本指數本益比仍低於5年平均值，具備良好投資吸引力。大陸解封後，整體情緒有所好轉，短期經濟增長雖然仍承壓，但政策方向更為明確，有助於穩定信心，看好大陸與香港的消費及金融股。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝指出，亞股後市展望仍由大陸經濟牽動，大陸市場強力預期防疫政策放鬆，加上房地產利多政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，今年經濟可望回溫，有望帶動亞洲市場的成長。整體預期新興亞洲基本面將好轉，目前評價偏低優勢下，新興亞股震盪後仍將持續吸引長線資金。

觀察重點在美元及美債殖利率，若美元能續貶及美債殖利率回落，有利資金回流新興市場及原物料的反彈，激勵亞股續攻。

陸股和東協均是法人相對看好的標的。對於東協股市後市，統一大東協高股息基金經理人林川欽認為，東協國家今年經濟成長預估值普遍也在4％以上，持續領先全球。隨著內需轉強，市場預期東協國家企業獲利將持續成長，且評價仍位於相對低檔水位，投資價值大幅上升。基本面穩健及評價便宜，使東協股市表現強勢，今年上半年有望持續領漲全球股市。

其他如泰國受惠國境解封，去年企業獲利開始轉正，今年觀光客加速回流，也將帶動泰國旅遊業營收進一步提升。越南作為東協製造業大國，今年防疫政策逐步放寬，將使製造業重啟，企業獲利大幅上升。馬來西亞政府出台大規模財政補貼政策，基礎建設及科技製造業也將受惠良多。

即使印股近期受到逆風，但仍有法人認為中長期走勢值得期待。陳亭安強調，計算印度GDP增長權重來自消費居高，作為衡量私部門消費的重要指標，印度乘用車（PV）銷量在去年達到380萬輛新高，年增率超過2成。雖然今年全球經濟黯淡展望仍可能影響印度，但在穩健內需與政府宣示加速基建的支持下，未來表現仍值得期待。