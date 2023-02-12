通膨降溫有望 非投資級債長線吸金

上半年大型企業投等債機會佳，法人表示，非投資級債殖利率具長線投資吸引力，惟宜留意短線信用風險。

富蘭克林西方資產團隊表示，近期通膨與薪資成長速度皆已顯著減緩，且不論是零售銷售、製造業或是房市活動也都明顯下滑，預期未來通膨若能持續回落，在某個時點聯準會可望加速追趕通膨與經濟降溫的走向，目前市場對降息的預期或許過早，不過也反映出未來利率下行的機會更甚於攀揚，看好利差型債券投資機會。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧指出，聯準會主席鮑爾在最新公開談話中，強調持續升息、但通膨趨勢已降的看法，市場未以鷹派解讀，債券殖利率降，市場呈現股債雙揚，目前市場氣氛顯示，投資人風險偏好情緒提升，整體債券市場呈現震盪偏強。

現階段債券投資著眼於殖利率偏高的長期投資價值，今年債券投資的利率風險降，但違約率、信用風險提升，因此，上半年信用資產，建議仍主要鎖定大型企業高信評的投資級債券，至於非投資級債券，若著眼於殖利率水準在7％以上，具備中長線持續投資吸引力，但信用利差已縮窄至400點以下，短線仍要留意信用利差回到長線均值之上。

呂彥慧強調，以非投資等級債券的操作策略而言，7％以上的高殖利率標的，長線持有價值吸引力大，但是留意經濟仍有下行風險，如CCC等低評級債券在面臨經濟下行階段的信用風險是較大的，因此投資組合宜提升信用評級配置。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，相對看好非投資債的「Fallen Angel」，體質優於一般非投資級債券，市場價格已反應了最新升息資訊且未來失業率上升或經濟明顯放緩；Fallen Angel具有高品質債券、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大優勢，報酬較美國公債勝出。