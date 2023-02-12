升息近尾聲 投資級債錢景亮

美國物價水準有下滑跡象，代表美國最快將於第一季末結束升息，但有鑑於經濟有衰退風險，投信法人建議，可透過投資等級債券基金、ETF兼顧抗震與收益機會。

FH新興企業債ETF經理人許忠成表示，美國通膨觸頂回落，聯準會放慢升息步調，使債券價格逐步止穩反彈，也代表升息近尾聲，市場預期今年第一季底聯準會有機會停止升息，讓市場風險情緒將轉向穩定，預估債市大有表現空間，建議可布局投資等級債ETF。

野村基金全球多元收益債券團隊指出，預期聯準會將很快停止升息，利率調整將暫停一段時間，並最終被迫降息，最早可能在今年末降息，很可能會更晚才動作。於此同時，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。除了可觀的收益率外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金經理人吳艷琴認為，今年投資市場波動仍大，鑒於股債資產長期表現呈蹺蹺板，加上去年下半年前置性升息，債券價格大幅受挫，一度跌破85元罕見價，價格跌多且波動較股票低的債券，在聯準會升息續放緩甚至有望升息止步下，債券投資價值浮現，尤其有明確投資期間及鎖住債券殖利率的目標到期債券基金，將是今年相對穩健的投資選擇。

安聯投信海外投資首席許家豪建議，可聚焦優質的信用債，因信用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者。

第一金投信強調，聯準會升息步伐趨緩，加上對經濟前景看法保守，建議整體投資組合可提高防禦性類股部位，包括受通膨與景氣循影響性較低的公用事業類，也可布局企業體質相對穩健的高評級債券等，以平衡投資組合風險。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽說，今年景氣走緩或甚至可能衰退情境，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現。