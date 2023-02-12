陸經濟穩步回升 內需A股底氣足

根據中國國家統計局最新數據，1月製造業採購經理人指數（PMI）升為50.1％，月增率3.1％，重新返回榮枯線之上，呈現景氣回溫現象。投信法人指出，大陸春節假期期間，各地內需消費恢復加速，激勵商品消費、服務消費大幅增長，也集中在日常消費、居家用品、旅遊服務等領域，激勵內需股走勢看俏。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，大陸封控鬆綁下，將對內需市場注入重大利多，若加上貨幣政策走向寬鬆態勢，搭配官方持續釋放財政刺激下，陸股將具備反彈的投資潛力。展望未來，伴隨疫情感染的人數達高峰後回落，衝擊將走向結束，在穩增長政策加持下，長線經濟可望穩步回升，建議持續維持積極正面態度，以定期定額或分批加碼的方式納入含有內需A股的投資題材。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎指出，後續操作上，因大陸逐步走出疫情擾動，線下經濟與企業盈利將有望自谷底回升，A股行情仍不看淡，建議在個股配置上則仍以業績增長確定性高的個股為主，以受益於估值修復行情。看好類股為高景氣度的新能源、疫後復甦受惠股、數字經濟類股。

大拇哥投顧認為，市場對於大陸開放的樂觀情緒需要謹慎看待，長期依賴房地產拉動經濟的模式已經不可持續，目前正在經歷經濟轉型的陣痛期，且長期中美科技競爭、製造業供應鏈的轉移不會改變，疊加歐美需求的下修都將成為今年經濟復甦的不確定性。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒說明，根據中金證券資料顯示，目前大陸A股12個月前瞻本益比僅10.4倍，相較全球市場整體估值，評價面具有吸引力。加上股市值佔全球股市市值16.6％，但在MSCI綜合世界指數中僅占3.7％，顯示目前在國際指數中的代表性仍嚴重不足。另鑑於全球法人機構投資者對陸股的持股量處於超過五年來最低水平，顯示未來在全球資金布局上亦具備提升配置潛力。

中信中國50ETF經理人詹佳峰認為，春節消費數據顯示大陸解封後的消費力道穩健，可關注消費相關類股後市表現。展望後市，政策轉向就是最大利多，互聯網、消費概念偏多，短期表現值得期待，長期可望延續動能，投資人加碼布局時刻降臨。