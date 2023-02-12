印度股市行情點火 Q1先卡位

印度股市去年是少數上漲的股市之一，但今年初以來表現偏弱。投信法人表示，印度股市歷年第一季為淡季，機構法人或壽險公司作帳影響股市表現，且逢去年第四季印度指數創下高點回檔，目前屬良性回檔修正過程。進一步觀察過去長期每季度表現，第一季股市表現也是全年最差，隨後逐季均為正報酬，顯示當前正是投資人進場的好時點。

瀚亞投信統計2000年至去年底，回顧每季印度Sensex指數報酬表現，歷年來僅第一季度平均報酬為負，隨後報酬率逐季走高，約有3％至6％；以正報酬機率來看，也是以第一季相對低，第二季起正報酬機率都在6成至7成，第一季為明顯搶進市場布局的最佳買點。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，升息趨緩有助於新興市場反轉，全球新興市場復甦可望由印度領頭，今年經濟成長率預估超過6％，加上印度財政基本面好轉、資金行情延續；印度股市過去總是快速收復高點，今年以來出現難得修正，值得投資人把握買點。尤其印度市場與成熟股市相關性較低，適合納入全球資產分散配置的一環。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，總經數據顯示印度製造業景氣依舊保持相當強勁，企業財報目前已公布的結果顯示，整體營收、獲利增長保持強勁，市場預估第三季營收及獲利分別年增15％及14％，未來三年印度指數EPS將持續穩定成長，企業基本面保持強勁之下，提供印度股市後續反彈利基。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度1月製造業PMI公布為55.4，連續擴張紀錄推進至19個月，服務業PMI為57.2，擴張亦長達18個月；在全球經濟逆風下，不僅PMI上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率為零，反映印度經濟的韌性與活力。

觀察市場對印度企業獲利預估依然不差，營收與盈餘仍有雙位數成長，顯示疫後經濟活動正常化，企業獲利向上趨勢不變；且政府在新的年度預算案中重申，促進經濟成長與產業長期發展，大幅提高資本支出33％，並估計今年7％、明年6％至6.5％的高速經濟成長，呼應印度股市長期高成長的投資價值。