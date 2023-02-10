存幾張00878能每月加薪1萬 達人算給你看

物價飆升，薪資不動如山，越來越多小資族意識到，不能夠只靠薪資一項收入來源。想要Fire老闆，不讓老闆成為是唯一能夠掌握你財務生殺大權的人，YouTuber《知美JiMMY》分享，想替自己每個月加薪1萬，需要存多少張國泰永續高股息（00878），才能夠達成目標。

《知美JiMMY》表示，錢是「固定不會變動」；資產是「非固定，能幫你生出更多錢」。大家都說出社會先存第一桶金100萬，但現在在台北100萬連停車位都買不到，許多年輕人往往失去存錢的目標和動力，換個想法改存資產，透過複利效應累積更多財富，每月幫自己加薪。

《知美JiMMY》說，過去想要累積財富，得透過老闆賞賜的年度調薪，但只靠調薪真的夠嗎？這兩年遇到的高通膨似乎說明了一切。

「 辛苦一整年，月薪4萬小資族調薪3%，薪水僅增1,200元 」

辛苦一整年，月薪4萬小資族調薪3%，薪水僅增1,200元

月薪3萬的小資族，每年調薪3%，薪水增加900元

月薪4萬的小資族，每年調薪3%，薪水增加1,200元

月薪5萬的小資族，每年調薪3%，薪水增加1,500元

這還是辛苦一整年的結果，但如果趁著價格便宜的時候，買進一項長期穩健成長的商品，在年化報酬率5%下，只要36萬元的資金，就可以當自己的老闆幫自己加薪1,500元。

《知美JiMMY》表示，越來越多人意識到，不能只有一項資金來源，所以YT、IG越來越多人分享自己的存股、置產計畫，透過資產每個月幫自己加薪。他以2022年最受歡迎的ETF國泰永續高股息（00878）為例，光是去年1年該檔規模就從350億成長到1,373億，受益人數從29萬人提高到79萬人，整整增加50萬人。

「 每個月加薪1萬元，換算要存112張00878 」

以00878當範例計算，想幫自己每個月加薪1萬元，總共要買多少張才夠？

因00878目前僅有2年完整配息紀錄，2021年總共配發現金股利0.98元、2022年1.18元，等於近兩年平均配發股利是1.08元。

如果想要每個月替自己加薪1萬元，那就是1年有12萬的現金股利收入，總共需要購買112張（120,000÷1,080=111.11）。

如果以1月6日00878收盤價16.41元計算，買下112張00878總共需要183萬7,920元，也就是將近184萬元。

雖然184萬元聽起來有點嚇人，但《知美JiMMY》說，可以用這方式計算自己加薪的目標。

每月加薪1500元，需要17張，總需要金額27萬8,970元

每月加薪2萬元，需要223張，總需要金額365萬9,430元

《知美JiMMY》強調，這裡並未將00878價格漲跌因素考慮進去，只單純按照過去現金配發股利，估算每個月加薪所需的金額。

對於單純儲蓄需要花5~6年才能存100萬，但就算存100萬也不知道如何能夠用來改善生活，《知美JiMMY》說，反而不如換個角度想，只要存下的錢能夠變成穩健長期成長的商品，就能每個月幫自己加薪，每隔幾個月就能獲得實質的回饋，努力就會更用動力。

「世界上當然沒有穩賺不賠的投資商品」，《知美JiMMY》以自己當「大韭菜」經驗為例，曾因為跟風買進ETF而慘賠14萬元，提醒大大家投資前務必要謹慎選擇商品。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）