跌深反彈 法人：期待今年REITs表現

美國聯準會（Fed）去年快速升息17碼後，REITs受市場拋售，去年跌幅超過25％，但今年以來已出現跌深反彈走勢，法人表示，今年表現將有很大的期待空間。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，MSCI全球股市指數在元月份上漲7.10％，REITs在1月卻領先全球股市表現大漲8.95％。更重要的是就業市場之強勁也提升對於軟著陸的預期。因總體環境目前處於有利於REITs表現的情境，貨幣政策環境逐漸好轉下，經濟仍維持穩健，意即REITs有上調提高租金的潛力，預期今年營運現金流仍可再成長5.8％。

元大全球不動產證券化基金研究團隊說，過去12個月以來，FTSE全球不動產指數股利率將近4％，未來12個月股利市場預期可維持3.9％是相對較高的水準；展望未來一年，若是隨著停止升息或降息後，債券收益率一定程度回落，將會在刺激資金回流該類息收資產。

路博邁認為，儘管目前總經環境將持續對房地產業帶來壓力，但基本面相對較佳、需求動能多元、資產負債表強勁且足以駕馭市場波動性的特定企業仍會有表現。

未來房地產業與不動產投資信託的選股將成為重要的超額報酬來源，且重要性更勝於以往。大多數不動產投資信託擁有強勁資產負債表、相對偏低的新建案活動以及多元且偏防禦性的需求動能，因此已準備好因應企業需求大幅受創的環境。

路博邁預期通訊基地台的需求將維持強勁－尤其是在經濟成長趨緩期間，因為目前美國5G網路仍處於布建初期，且其他國家的需求持續成長。由於去年簽訂之通膨連動租金調漲機制要過一段時間才會反映在租金價格上，因此未來應可持續帶動產業成長。

另持續青睞倉儲產業，因為該產業的營業淨利成長率高於通膨、新增供給相對有限且資產負債表穩健。