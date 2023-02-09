評價吸睛 REITs有望季季揚

美國REITs去年跌幅高達27％，主因為升息造成評價的下挫，投信法人指出，目前美國REITs市場整體淨值折價14％，本益比約16倍，股利率達4％，評價上極具吸引力，第一季股市震檔整理後有機會逐季走揚，建議過程中分批布局，以參與後市的漲升行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝預期，美國經濟將逐季下滑至第一季觸底，之後再逐季回升。估計美國核心CPI持續由5％下行至年底約2％至3％，進入第四季甚至有機會預防性降息，有利REITs產業上漲攻勢。美國REITs指數（RMZ Index）去年大跌27％，預期今年第一季反覆築底後，逐季上揚，指數目標有機會上看1,500點，潛在報酬20％至25％。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，採購經理人（PMI）生產指數往往是經濟的領先指標，去年12月該指標暗示今年經濟衰退機率增加，市場預期上半年美國經濟成長將落底、下半年逐漸修復。全國不動產投資信託協會（Nareit）統計，過去45年六度經濟衰退時期顯示，基於交易市場往往是經濟領先指標，因此經濟實際進入衰退時，不論是上市股票或上市REITs平均表現均優。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊認為，全球REITs市場中，持續看好新加坡市場，除了新加坡的外商與外國勞動者紛紛回籠工作，增加置產與租房的可能性；先前疫情與通膨使房地產市場陷入缺工、缺料，也提高現有樓房的租金調漲機率；新加坡長年推動公積金（CPF）計劃且鼓勵全民參與，這項計劃鼓勵民眾使用公積金來置產或還房貸，更有利延續REITs收益的恆定性。