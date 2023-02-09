淘綠金！永續趨勢熱 碳中和概念夯

全球減碳目標堅定，催動投資市場資金熱潮，今年以來，相關碳中和產業鏈指數皆有不錯表現，尤以電動車指數在元月漲逾2成最亮眼，法人表示，市場受到通膨趨緩、聯準會態度軟化激勵，今年以來美股迎來一波反彈，不過布局上仍留意題材選擇，建議投資人可把握永續趨勢，伺機掌握碳中和產業掌握長期收益。

根據國際貨幣基金（IMF）報告指出，全球通貨膨脹率預計將從去年的8.8％，降至今年的6.6％，預估今年全球經濟成長率為2.9％，較去年10月預估的上調0.2個百分點，明年可望增加至3.1％。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，報告顯示在通膨趨緩下，經濟前景逐漸好轉，主要國家如美國通膨也逐步減緩，美國經濟進入溫和減緩的環境，隨著美聯準會升息循環進入尾聲，造成今年以來市場風險偏好走強。

值得注意的是，在這波回彈中，碳中和產業鏈中的電動車、電池儲能、以及環境服務等指數皆迎來一波回彈。蔣松原認為，去年電動車類股遭遇逆風，但隨著汽車銷量溫和成長，且全球電動車廠也跟隨特斯拉降價，有助整體電動車市場滲透率，也進一步推升儲能設備需求，加上各國政府持續祭出補貼政策，長期而言，持續看好碳中和產業鏈發展。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍分析，全球政府力拚2050年淨零排放目標將持續加速帶動綠能產業的投資趨勢不變，其中在減碳排相關技術及設備如碳捕捉，氫能源，替代能源，工業電氣化設備，低碳燃料，充電設備，智能電網等領域投資未來每年投資金額預估將達3兆美元。

在基礎建設及水資源相關領域投資部分，全球政府預估投資在提升輸水效率相關，智慧監測系統，水淨化處理及儲存，鐵路，公路，機場，電信通訊等基礎建設領域未來每年全球投資金額預估將達3兆美元。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益強調，2019年底歐盟宣布「歐洲綠色政綱」，將原定歐洲2050年減碳80％～90％ 上修至碳中和，並正式將減碳落實至商業模式中，台灣也不落人後於去年初政府正式公布「2050淨零排放政策路徑藍圖。

考量國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，未來ESG永續經營能力愈好的企業愈能吸引外資，且ESG優良企業大多具有營運風險較低特性，遭逢大環境巨變下，能展現較佳的抵禦能力。