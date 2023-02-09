資金回流 半導體股反彈 逢回找買點

開年以來金融市場表現良好，半導體類股明顯反彈，工業和半導體設備皆優於大盤。法人表示，資金再度回流半導體股，今年主題產業成長驅動力將主要來自企業和工業軟體、半導體和半導體設備等，逢回仍可以找機會切入。

瑞士百達資產管理表示，今年可看到資金回流及電氣化與數位化的強大成長潛力，也顯現更穩定的總體經濟、股票回購、併購和私募股權活絡的背景下，成長型和週期性股票有重新評價的潛力。

半導體指數（SOX）連續三年漲贏標準普爾500指數後，由於總經背景惡化、中美地緣政治緊張加劇以及對半導體供需失衡的擔憂，使得2022年半導體產業出現大幅拋售。然而從資產負債表的角度來看，有鑑於汽車和人工智慧和超大規模資料中心的成長，科技產業長期成長力比低迷時期更為強勁。

百達機器人科技策略投資團隊指出，在高度整合、營運良好的公司集團中看到極好的投資機會，這些公司評價目前相對被低估，極可能在今年下半年因需求復甦、晶片製造需求提高、晶片複雜性提升以及國境重新開放等趨勢中受惠。

根據高德納諮詢公司（Gartner）預估，終端市場2020年至2030年複合年增率約9％，預計到2030年產業規模可達1兆美元。今年主題產業成長驅動力將主要來自企業和工業軟體、半導體和半導體設備、工業自動化和電動車製造商以及人工智慧和超大規模資料中心（Hyperscalers）等。

安聯投信認為，根據調查顯示，超過64％企業認為AI人工智慧技術有助其在面對競爭時保持優勢地位；74％認為在當今環境中AI技術非常或相當重要，其中更有逾8成預期對AI領域投資有望於兩年內提供同等水準回報。長期來看，使用AI技術產業對獲利有望提升40％至80％，這展現使用AI人工智慧優勢和吸引力，同時也建構龐大投資機會。