全球央行動向不明 多重資產因應

春節過後，美股迎來超級財報周與美歐超級央行周，投信法人表示，隨通膨數據改善，預期美歐央行升息逐步見頂，但美歐央行利率決策與對企業獲利的後續影響，持續牽動投資人情緒，市場仍有高機率陷入震盪，建議投資人以多重資產因應。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，美國PCE（個人消費支出物價指數）明顯下降，通膨降溫，且去年第四季美國GDP表現優於預期，紓解市場對景氣衰退的疑慮。但今年截至1月底為止美股企業財報公布尚不完整，已公布的財報結果也是好壞參半，庫存去化順利與否與景氣逆風對企業獲利影響有待觀察；若之後聯準會降息腳步不如預期，市場不排除會湧現失望性賣壓，風險性資產也可能將重啟一波修正，對市場後市表現埋下變數。

李怡勳指出，債券價格再跌空間有限，投資價值浮現。不過由於多重資產基金廣納多元資產，布局投資等級債券與非投資等級債券貢獻高殖利率息收；並納入部分掩護性買權在市場震盪期間收取更多權利金，雙管齊下提供息收水準有力支撐，更能有效掌握景氣循環與風險趨避，不僅等同於為投資組合加裝防撞裝置，也助於收息有感、產業復甦不漏接。

投信法人提醒，當市場波動成常態，要想兼顧風險與機會，具備債券部位支撐息收、配置股票部位掌握潛在資本利得、並搭配掩護性買權增加收益的多重資產基金，不失為市場混沌不明時的投資明燈。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，美國企業去年第四季獲利料將下滑且財測偏保守不過根據彭博編纂的金融環境指數Financial Condition Index來看，美國流動性已有改善，大陸企業受惠於解封後的經濟活動復甦，獲利更具上修動能，且資金顯著回流債市，顯示利率上揚風險確有降溫，惟中長線上需留意緊縮政策的滯後效應影響多久，才能藉以判斷央行未來政策走向。

短線美國債務上限問題再現，由此推測，金融市場短線雖有漲多回檔的可能性，但緊縮政策料將轉折已是趨勢，後續仍有上漲空間可期。

整體來看，在不確定因素尚存之下，穩健型投資人不妨透過多重資產策略來因應，以平衡投資組合波動，也掌握不同資產輪漲契機。