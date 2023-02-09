息收都賺！全球特別股帶勁 可望一魚兩吃

1月全球投資氣氛轉趨樂觀，帶動特別股指數大漲。法人表示，今年特別股市場有機會出現「息利雙收」、「一魚兩吃」的投資好光景，包括去年不少績優特別股價格跌深，今年股價成長機會大；特別股殖利率來到5％以上，再度重拾市場關愛，成為今年固定收益市場中，深具股價資本利得，與股息穩定收益，成為收益族的心頭好。

國內現有六檔特別股基金，各檔基金投資策略略有差異，不過隨全球特別股指數上月出現底部反彈，帶動全球特別股基金績效回升，若想追求特別股基金更高的「總報酬」表現。新光投信建議，可透過「長期投資」策略，因為根據理柏統計，投信全球特別股基金績效截至今年2月6日止，過去三年期間績效表現最好的全球特別股基金，包括富蘭克林華美特別股收益、新光全球特別股收益兩檔，績效皆維持正報酬，且超越特別股指數表現，

觀察今年以來績效表現，全球特別股基金紛紛出現一波反彈，展望今年投資環境，將是全球通膨回落、利率見頂，景氣築底，股債市充滿獲利機會，選擇特別股基金，若再搭配其他「可增益資產」，投資人布局全球資產反而不必單打獨鬥，方便成長型資產一網打盡，而且透過主動型的特別股基金進行靈活布局，市場投資獲利題材還能隨時捕捉。

新光投信指出，具有「可增益資產」的全球特別股基金，投資人透過長期投資策略，加上產品的靈活投資配置可增益資產，再透過投信團隊主動管理，讓這類的全球特別股基金，可以涵蓋更多的潛在漲升題材，預估今年全球股債投資氣氛好轉下，這類特別股基金投資潛力更值得期待。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹認為，特別股的殖利率僅次於非投資級債，對於訴求穩健收益配置的資金而言仍相當具備吸引力。觀察貨幣市場基金由疫情前約2.5兆美元已激增至4.3兆美元，場外充沛的閒置資金，預期隨著利率波動性下降，投資將更願意將閒置資金投向具備較高收益、基本面穩健之資產，資產品質佳且又具備收益優勢的特別股亦可望受惠，表現仍然不看淡。