創新題材加持 台科技股長線有戲

台股農曆年後，受到海外市場偏多氣氛與資金行情激勵，站穩「萬五」關卡，儘管美國3日公布就業數據強勁，讓市場憂美國聯準會（Fed）仍會繼續升息，法人表示，台灣科技股漲多後即潛藏獲利了結賣壓，然由於部分具創新題材個股多頭趨勢明確，長期走勢仍看好。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，近期台股盤勢守多方態勢，權值股領軍科技股全面大幅反彈，市場無懼持續升息、企業裁員及後續財報相對審慎的看法等影響，不過，接下來金融市場的變化，可能受到美股財報、台股元月營收公布等消息面因素影響。

去年第四季科技製造業處於庫存調整期，加上今年元月營業天數短，整體營收數據看法偏審慎，張正中說，近期股價漲多，一旦營運數據保守未如預期，可能出現短暫股價震盪、漲多獲利了結賣壓等，年後至今的金融市場在資金行情簇擁下，整體股價再出現去年的絕望悲觀走勢機率低，逢回可視為中長線布局機會。

隨著美股強勢反彈，市場對於美國經濟衰退的預期降低，經濟偏向軟著陸可能性大增，科技業庫存可望在年中調整告一段落。張正中強調，今年以來AI人工智慧、資安、雲端與運算等長線創新趨勢題材討論度與資金動能提升，除了受到終端新運用需求帶動相關個股，再則受到電動車降價帶動需支撐等，科技重啟新需求可望成為上半年科技股的續航力。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，年初以來科技股利多頻傳，台灣科技股指標台積電法說會利空出盡，去年第四季財報優於預期，今年第一季展望亦符合預期，預期今年下半年復甦，今年全年維持成長格局，激勵半導體股信心。

沈建宏認為，過年期間大陸智慧手機銷售低檔復甦，三星S23也推出，短線應可期待安卓新機鋪貨；美國雖然科技業開始擴大裁員，INTEL及德州儀器等企業財報與展望不佳，但也有微軟與AMD等企業釋出佳音，配合3月可能就是聯準會最後一次升息，利資金動能回流科技股，因此，預期台灣科技股後市仍偏多看待。選股著重手機新機鋪貨、汽車電子與電動車、替代能源、生技與跌深半導體。