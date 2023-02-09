科技股醞釀反攻 定期定額跟上漲勢

科技股基金1月出現一大波漲勢，儘管通膨高峰已過但仍高於聯準會政策目標，無法讓美國聯準會（Fed）的貨幣政策立即轉向，因目前景氣呈現下行趨勢且市場變數仍多，法人預期未來股市波動仍大，因此建議投資人以定期定額策略布局美股、科技股，避免隨市場情緒起伏而追高殺低。

富蘭克林證券投顧表示，統計近20年，若於美國ISM製造業指數落底前半年開始定期定額投資標普500指數、科技股，持有一年平均報酬率為7.02％、12.51％；若將持有期間拉長至3年，定期定額投資平均報酬率可達21.41％、23.28％。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，科技股短線景氣疑慮未除，惟存貨調整年中可望接近尾聲，市場預期大陸解封後手機需求可望於今年第二季落底，預期企業IT資本支出成長續放緩，但明年有望復甦。

據歷史經驗來看，隨庫存調整有望在上半年結束，科技股下半年獲利成長可期。

蘇聖峰說，美國科技股近年股價走勢遜於大盤，近期隨著市場情續好轉而反彈，在Fed升息可望進入尾聲及美債殖利率走緩下，科技股的個值將上修，今年漲升行情看好，建議利用第一季的震盪整理逢低分批布局或定期定額長線持有。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，儘管宏觀環境面臨挑戰，但數位轉型具長期結構成長順風，將遠遠超出當前的經濟週期，預期具有較高的結構成長性、強勁的資產負債表及利潤率的科技股將有表現機會，目前相對看好數位轉型相關投資主題，包括人工智慧、新商務、軟體即服務（SaaS）和雲端運算、數位媒體轉型、數位顧客參與、金融科技和數位支付、物聯網和5G、電動化和自動化、網路安全、未來工作。

蘇聖峰強調，在產業表現上，短期看好金融支付、電商、消費、半導體、工具機等族群，支付個股受惠消費支出仍穩定、大陸解封後的經濟效益，銀行與資產管理公司保持穩定的獲利動能或較有利的風險報酬機會；油價下滑、全球疫後開放有助於航空與娛樂產業復甦，電商在預期大幅下修後風險下降；PC半導體在復甦早期率先觸底，設備類股獲利下修風險已小；自動化與精密機械需求將受惠隨智慧工廠等趨勢升溫。