企業獲利動能強勁 印度投資價值浮現

印度股市在去年是少數呈現上漲的股市之一，但近月表現差強人意，今年來至2月2日為止，印度指數跌幅近2％。法人表示，印度企業今明兩年獲利仍呈現2位成長，持續看多印度股市後市並建議定期定額布局。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深董事總經理伽坦．賽加爾（Chetan Sehgal）表示，印度財政部於2月1日公布規模達5,500億美元的2024財政年度預算案，整體而言，預算案製定了一個可靠的財政紀律規畫，同時推動以資本支出為主導的成長並鼓勵創造就業、減少效益較差的補貼支出，將為印度國內需求成長提供強力支持，這在目前全球成長放緩的環境中至關重要。

著眼印度成長動能強勁，新年度財政預算案更突顯印度官方促進經濟成長的政策方向，因此，看好印度股市的投資價值。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度12月製造業PMI公布為57.8，較前一個月的55.7明顯上升，創歷史次高且連續擴張紀錄推進至18個月，服務業PMI為58.5，同樣較前一個月的56.4大增，擴張亦長達17個月。

高盛預估，今明兩年印度企業獲利分別成長13％與15％，長期來看，印度經濟地位持續擴張，其全球GDP與出口額占比皆創歷史新高，展現硬實力，可望吸引國際資金持續湧入。

群益印度中小基金經理人林光佑則認為，印度不管總經面還是企業基本面皆保持強勁，儘管短期受全球股市國家別輪動及個別企業利空事件影響下跌，但回檔幅度相對較小且遇半年線有撐。由於印度基本面穩健向好，企業獲利年增率在未來3年仍有望維持在雙位數水準，加上明年將舉行國會大選，市場預期政府可望端出財政牛肉，因此在政策面亦可望迎來利多之下，仍有利於印度股市表現。

中租投顧副總經理蘇皓毅強調，近期在國際市場外需疲弱下，印度工業動能與整體經濟維持高檔，考量上半年市場波動仍大，建議透過定期定額方式介入印度股票基金。