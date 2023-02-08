美股潛力標的 可望上演修復行情

美國聯準會最新利率政策，升息幅度放緩至1碼，且直指通膨壓力持續減緩，但聯準會如預期升息之後，法人對美股後市，有的看多、有的減碼，各有堅持，仍有共識是超跌個股可望有強勢的修復行情，但沒有本質或成長潛力的個股，法人仍不宜過度追高。

富達最新的景氣追蹤機制（FLI）出爐，該指數進入「低於均值，但在改善」的象限，結束了過去連續16個月位在低於均值且在下滑象限中的狀態。富達表示，主要受惠於歐洲暖冬、能源價格下降、通膨壓力減緩以及中國經濟重新開放等因素，市場投資氣氛好轉，但對風險性資產維持審慎看法不變。對風險性資產維持審慎看法不變，下調美股並維持減碼歐股，主要考量評價面較不具吸引力。

第一金投信指出，儘管上半年科技消費仍在去庫存階段，研判年中左右改善情形可望告段落，股價通常會率先反應未來營收及獲利，若受到市場鷹派氣氛影響美股表現，投資人不妨回檔分批布局美股，相對看好科技產業，尤其AI及自動化等產業，為長線趨勢投資題材。

去年在聯準會激烈升息貨幣政策影響下，美股大盤標普500指數大跌近二成，先機北美股票基金產品經理廖伯修分析，自從美國各項通膨數據開始改善以後，聯準會對利率的態度逐漸轉為和緩，美股受到激勵開始止跌回漲，根據統計，美股今年來已反彈近9％。

廖伯修認為，短期美股仍有上漲的可能，其原因除了聯準會利率政策鷹轉鴿外，IMF近期發布的世界經濟展望報告也成為市場認為美股仍有獲利空間的原因之一，據報告指出，預期美國2023年GDP將成長1.4％，優於去年10月的預估值1.0％。